Concorsi pilotati, interdetto rettore Università R.Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 21 APR - La Guardia di finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura, ha eseguito otto misure interdittive nei confronti tra gli altri, del rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, Santo Marcello Zimbone (dieci mesi), e del pro rettore vicario Pasquale Catanoso (12 mesi) e di altre 6 persone tra docenti e dipendenti dell'ateneo. Il provvedimento è stato disposto dal Gip su richiesta della Procura diretta da Giovanni Bombardieri. Le indagini nascono da un esposto presentato da una candidata non risultata vincitrice in occasione dell' espletamento della procedura di valutazione per un posto di ricercatore. L'operazione denominata "Magnifica" vede indagati altri quattro professori ordinari e due dipendenti dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e costituisce l'esito di un'indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Reggio Calabria che ha consentito di ipotizzare presunte condotte illecite commesse in un arco temporale dal 2014 al 2020. Gli investigatori, in particolare, ipotizzano l'esistenza di un'associazione dedita alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica nella direzione e gestione dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e delle sue articolazioni compartimentali. Nei confronti del pro rettore, che ha in precedenza ricoperto la carica di rettore, il gip ha disposto anche l'esecuzione di un sequestro preventivo del valore di circa 4 mila euro. In corso anche perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di 23 indagati; di sistemi informatici/telematici in uso all'Università e richiesta di consegna di documentazione ritenuta essenziale ai fini probatori. (ANSA).