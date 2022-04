Def: M5s, necessari nuovi interventi per famiglie e imprese

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "La risoluzione di maggioranza sul Def, che ha ottenuto il via libera dell'Aula della Camera, contiene numerose proposte avanzate dal Movimento 5 Stelle. Per contrastare gli effetti economici seguiti all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, servono ulteriori interventi a sostegno di lavoratori, famiglie e imprese sulla scia di quelli messi in campo durante la fase più acuta della pandemia dal Governo guidato da Giuseppe Conte. Ciò anche attraverso uno scostamento di bilancio che siamo stati i primi a chiedere. Bisogna intervenire in modo tempestivo riducendo il costo del lavoro e facendo in modo che l'inflazione non indebolisca ulteriormente i salari aggravando le disuguaglianze già esistenti. Non perdiamo altro tempo". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati del M5S in commissione Lavoro. (ANSA).