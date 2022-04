Fincantieri: Cdp designa Folgiero a.d., Graziano presidente

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Cdp ha presentato la lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Fincantieri: indica Claudio Graziano come nuovo presidente mentre per Pierroberto Folgiero, attuale a.d. di Maire Tecnimont, si profila l'incarico di nuovo amministratore delegato succedendo dopo venti anni a Giuseppe Bono, a.d. dal 2002. (ANSA).