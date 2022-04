Canada amplia lista sanzionati russi, c'è Nabiullina

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Il Canada ha sanzionato la governatrice della banca centrale russa Elvira Nabiullina e altri 13 "stretti collaboratori del regime russo" in un nuovo round relativo alla guerra in Ucraina. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando un comunicato apparso sul sito web del governo canadese. È la prima volta che la Nabiullina appare in una lista di sanzioni di un Paese dall'invasione russa dell'Ucraina, anche se la stessa banca centrale è stata sanzionata. Le figlie di Putin, Katerina Tikhonova e Maria Vorontsova, sono anche sulla lista ampliata delle sanzioni canadesi, così come il magnate dell'energia Igor Makarov. (ANSA).