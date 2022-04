Borsa: a Tokyo chiusura in aumento (+0,69%)

(ANSA) - TOKYO, 19 APR - La Borsa di Tokyo termina gli scambi in rialzo, dopo le nuove misure annunciate dalla Banca centrale in Cina a sostegno delle aziende più colpite dalla pandemia da Covid, mentre continua la fase di indebolimento della valuta giapponese sul dollaro, avvantaggiando il settore dell'export. L'indice Nikkei guadagna lo 0,69% a quota 26.985,09, con un progresso di 185 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta ai minimi in 20 anni sul dollaro, a 128,20, a un valore di 138,10 sull'euro. (ANSA).