Muore 17enne schiacciato da muletto, è incidente domestico

(ANSA) - TORINO, 15 APR - Un 17enne è morto questa sera schiacciato da un muletto a Nole, comune di quasi 7 mila abitanti della Città metropolitana di Torino. E' accaduto in via Cravanera nel capannone, di proprietà della famiglia, utilizzato dalla Metalpress, azienda estranea ai fatti. Lo Spresal e il magistrato di turno, che coordina le indagini dei carabinieri, concordano nel qualificare l'evento come "incidente domestico". I carabinieri stanno ascoltando i titolari della ditta e i genitori del ragazzo morto. (ANSA).