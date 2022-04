Mosca espelle 18 membri della delegazione Ue in Russia

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Mosca espelle 18 membri della rappresentanza dell'Ue dalla Russia. Lo rende noto il ministero degli Esteri, citato dalla Tass. "In risposta alle azioni ostili dell'Unione Europea, 18 dipendenti della delegazione Ue in Russia sono stati dichiarati 'persona non grata' e dovranno lasciare il territorio della Federazione Russa nel prossimo futuro", ha precisato il ministero. (ANSA).