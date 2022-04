Csm: Berlusconi, riforma può essere migliorata

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Io credo che la riforma della giustizia davvero non possa più aspettare. Le rivelazioni sul cosiddetto "sistema Palamara" hanno dimostrato anche ai più increduli quello che diciamo da anni, e cioè che la questione giustizia è una vera emergenza nazionale. Quella che vogliamo non è certo una riforma punitiva verso la magistratura, anzi vogliamo una riforma che valorizzi il lavoro dei tanti magistrati seri e perbene finora ostaggio di gruppi di potere organizzati e ideologicamente orientati. Al tempo stesso una riforma che restituisca ai cittadini le garanzie proprie di una democrazia liberale. Noi continuiamo a lavorare in parlamento per questo. La riforma varata dal governo contiene aspetti positivi, ma può essere migliorata in modo significativo. In ogni caso, è importante che i cittadini si possano finalmente pronunciare su un tema che li riguarda in modo diretto. E sono sicuro che gli italiani non perderanno l'occasione di manifestare i loro convincimenti". Lo afferma Silvio Berlusconi in un'intervista al Giorbnale.it parlando della riforma della giustizia. (ANSA).