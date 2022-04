Gb: immigrazione, Johnson schiera Royal Navy nella Manica

(ANSA) - LONDRA, 14 APR - Il premier britannico Boris Johnson ha formalizzato la decisione di affidare alla marina militare il pattugliamento del canale della Manica per frenare l'impennata di sbarchi di immigrati illegali. L'annuncio è stato fatto durante un discorso tenuto sulla costa inglese del Kent nel quale il primo ministro Tory ha illustrato il già preannunciato piano draconiano definito dal suo governo per dare una stretta all'immigrazione: piano che prevede fra l'altro il controverso trasferimento di alcuni richiedenti asilo in Ruanda, in attesa della verifica dell'iter sulla loro eventuale ammissione nel Regno Unito. (ANSA).