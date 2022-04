Cina, Usa non si spingano lungo strada pericolosa su Taiwan

(ANSA) - PECHINO, 14 APR - La Cina "si oppone fermamente a qualsiasi forma di scambio ufficiale tra gli Usa e Taiwan": è il commento del portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian alla visita di sette senatori Usa, guidata dal presidente della commissione Esteri Bob Menendez, attesa in serata a Taipei, secondo le anticipazioni dei media dell'isola. I parlamentari del Congresso Usa "dovrebbero attenersi alle linee guida del governo americano", rispettando il principio della "'Unica Cina' e le disposizioni dei tre comunicati congiunti, interrompendo gli scambi ufficiali". L'invito, ha concluso Zhao, è di "astenersi dall'andare sempre più lontano lungo una strada pericolosa". Il gruppo, composto da sette senatori, dovrebbe atterrare in serata all'aeroporto di Songshan di Taipei, secondo Formosa Television, e ripartire domani: in programma c'è anche un incontro con la presidente Tsai Ing-wen. (ANSA).