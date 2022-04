Csm:Renzi,prevede poltrone in più, è aggiungi posto a tavola

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Su questa roba" della riforma del Csm "il nostro voto favorevole non ce l'avete, non fa niente, siamo il 4%, se siete tutti d'accordo portatela avanti. Ci saranno 6 poltrone in più al Csm. Non escludo che alcuni dei voti in Parlamento in favore nascano proprio dalla speranza di avere un posto in più, 'aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più', questa è la colonna sonora. Va bene, non facciamo barricate né ostruzionismo. Ma se chiami una legge riforma devi cambiare qualcosa, qua non cambia nulla". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, nel filo diretto a Radio Leopolda. (ANSA).