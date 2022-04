Francia: Le Pen contro Macron,'rifiuta di vedere inflazione'

(ANSA) - PARIGI, 13 APR - La candidata del Rassemblement National, Marine Le Pen, nel corso di un evento elettorale nel dipartimento di Hauts-de-Seine, alle porte di Parigi, attacca lo sfidante Emmanuel Macron sul cosiddetto "muro dell'inflazione", tornando a concentrare la sua campagna presidenziale sul potere d'acquisto dei francesi. "C'è un massiccio aumento dei prezzi in vista e nessuno vuole parlarne", ha dichiarato, puntando il dito su quello che ritiene "una sorta di rifiuto da parte del governo. Sono stupita che il presidente della Repubblica non parli di questa inflazione e delle misure che intende assumere per farvi fronte". Oggi, una cinquantina di campioni e grandi sportivi francesi hanno firmato un appello pubblicato sul giornale Le Parisien chiedendo di bloccare l'avanzata dell'estrema destra nel ballottaggio del 24 aprile. Piccata la risposta del numero due del Rassemblement National, Jordan Bardella: "Loro - ha dichiarato su RTL - non hanno forse problemi di potere d'acquisto. E' il solito teatrino dei privilegiati che non conoscono alcuna delle difficoltà di milioni di francesi che oggi non riescono più a riempire il loro carrello della spesa o a fare il pieno di benzina". (ANSA).