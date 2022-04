Industria: Istat, produzione torna a salire, +4% a febbraio

(ANSA) - ROMA, 13 APR - A febbraio la produzione industriale torna a crescere, recuperando buona parte del calo registrato nei due mesi precedenti. Lo rende noto l'Istat che per l'indice destagionalizzato stima un rialzo del 4% su gennaio. Corretto per gli effetti di calendario, a febbraio 2022 l'indice complessivo aumenta poi in termini tendenziali del 3,3% ed è positivo anche il confronto con il valore di febbraio 2020, mese antecedente l'inizio dell'emergenza sanitaria: il livello destagionalizzato dell'indice di febbraio 2022 è maggiore del 2,5%. Nella media degli ultimi tre mesi invece la dinamica congiunturale resta negativa (-0,9%). (ANSA).