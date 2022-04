Usa: la 'Fearless girl' resta a Wall Street, esteso il permesso

(ANSA) - NEW YORK, 12 APR - La 'fearless girl' resterà a Wall Street per altri undici mesi. Lo ha deciso l'amministrazione comunale di New York. La statua della 'ragazzina impavida', inizialmente collocata di fronte al Charging Bull (il toro simbolo del capitalismo) come contrapposizione femminile all'universo di valori maschili e successivamente spostata di fronte alla Borsa di New York, non sarà quindi rimossa. Il permesso per la permanenza su suolo pubblico era scaduto lo scorso novembre. La State Street Corporation, la società che l'ha commissionata, aveva chiesto un permesso per altri dieci anni. La Public Design Commission, l'ente che decide sulla permanenza delle opere su suolo pubblico, ha richiesto inoltre che sia presentato un progetto per una collocazione permanente per la statua. (ANSA).