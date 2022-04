Di Maio e Descalzi firmano accordi su gas con Algeria

(ANSA) - ALGERI, 11 APR - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha firmato con il suo omologo algerino Ramtane Lamamra il protocollo di intesa intergovernativo tra Italia ed Algeria per rafforzare la cooperazione in campo energetico. L'ad di Eni Claudio Descalzi ha siglato in parallelo l'accordo tecnico con i vertici di Sonatrach relativo alla produzione di gas, alla quantità contrattuale e alla definizione dei prezzi per il 2022-2023. (ANSA).