Francia: Meloni, Le Pen prima coccolata e ora mostro

(ANSA) - VENEZIA, 11 APR - "Vogliamo parlare di quelli che ti dicono che va tutto bene ,poi ci sono milioni di persone che votano in modo diverso perchè chiedono risposte che l'attuale mainstream non è in grado di dare. Questo è un problema". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni parlando delle elezioni francesi al Vinitaly di Verona. "Vogliamo parlare dell'1,9% del Partito socialista? - si è domandata - .Il fatto è quello di bollare sempre chi prova a fare delle critiche come un impresentabile. Non dico solo dei politici ma delle decine di milioni di persone che li votano. E' ridicolo ed è cinico perchè la Le Pen durante il primo turno è stata coccolata dalla stampa mainstream in funzione anti Zemmour, perchè era più funzionale al balottaggio contro Macron". "Da ieri sera che sta al ballottaggio - ha concluso - è tornata ad essere il mostro. Ma veramente crediamo a tutte queste idiozie? ". (ANSA).