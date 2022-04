Sonic 2 in vetta al box office, incassi -28%

(ANSA) - ROMA, 11 APR - C'è ancora un segno meno negli incassi del fine settimana dei cinema italiani che risentono della situazione sempre allarmante della pandemia. Tant'è che il botteghino del Cinetel riporta un -28% rispetto agli introiti della settimana precedente, ovvero 3.637.208 euro rispetto ai 5.070.985 del precedente fine settimana. A dominare il box office è 'Sonic 2 Il film', il porcospino blu più amato del mondo, tornato per una nuova avventura, che in America ha guidato gli incassi del weekend con 71 milioni di dollari. Anche in Italia il film di animazione, diretto da Jeff Fowler, distribuito da Eagle in 403 sale, con Jim Carrey tra le voci, ha conquistato la vetta della classifica Cinetel: l'incasso nel weekend è stato di 1.479.399 euro, per un totale in quattro giorni di programmazione di 1.529.416 euro. Perde il trono e scivola al secondo posto 'Morbius' di Daniel Espinosa, con lo scienziato che diventa suo malgrado un vampiro, nuovo personaggio dell'universo Marvel, e ottiene 546.100 euro, 2.475.862i due settimane. Perde una posizione, e si ferma sulla numero tre, anche 'Troppo cattivi', il cartoon di Pierre Perifel su una banda di ladri costretta a convertirsi alla bontà, che registra 367.845 euro, 1.884.219 in due settimane. Scende di un gradino fino al quarto anche 'Corro da te' di Riccardo Milani, con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, che registra 157.741 euro, 2.148.600 in quattro settimane. Scende al quinto posto The Batman, che ottiene 156.907 euro, 9.947.935 in sei settimane. Per i debutti nella top ten Cinetel, al sesto posto, con un incasso di 126.155 euro (126.209 in quattro giorni), troviamo 'C'Mon C'Mon', di Mike Mills con Joaquin Phoenix, Woody Norman, Gaby Hoffmann, storia di un adulto venerato come documentarista e di un ragazzo, suo nipote, dal carattere difficile. Altra new entry in settima posizione, 'La figlia oscura', di Maggie Gyllenhaal, con Juliette Binoche, che incassa 108.860 euro. L'ultima novità della top ten è al nono posto: la nuova commedia di Fausto Brizzi 'Bla bla Baby' con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli, che rastrella 82.736 in quattro giorni. (ANSA).