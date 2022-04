Pallavolista Alessia Orro ancora vittima dello stesso stalker

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Un impiegato di banca di 55 anni di Novara, Angelo Persico, è stato nuovamente arrestato ieri, come tre anni fa, con la stessa l'accusa di stalking. Anche la sua vittima era sempre la stessa: la pallavolista della Vero Volley Monza e della nazionale Alessia Orro, 23 anni. Già nel 2019 l'uomo era infatti finito ai domiciliari con l'accusa di atti persecutori nei confronti della giocatrice che in quel periodo militava nella squadra di Busto Arsizio (Varese). Allora patteggiò una condanna a un anno e 8 mesi. Da anni il 55enne è ossessionato dall'atleta e convinto che sia, come ha spiegato, "la donna della sua vita". (ANSA).