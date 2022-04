Ucraina: evacuazione medica in Italia per 100 pazienti

(ANSA) - ROMA, 09 APR - La Cross - Centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario - attivata dal Dipartimento della Protezione Civile per il coordinamento del soccorso sanitario urgente dei cittadini ucraini, sta continuando a garantire il trasferimento dei pazienti presenti nei Paesi limitrofi all' Ucraina. Dall'inizio dell'emergenza sono stati trasportati 100 pazienti tramite MedEvac (evacuazione medica), grazie a 14 missioni aeree effettuate dalla Guardia di Finanza e vettori privati. In particolare, dal 28 marzo all'8 aprile, sono stati trasferiti complessivamente 42 pazienti assistiti dai servizi sanitari delle regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo ed Emilia-Romagna. La Cross, nell'ambito del Meccanismo europeo di Protezione Civile e in risposta alla specifica richiesta della Direzione generale per la salute e la sicurezza Alimentare della Commissione europea, continuerà, in raccordo con i referenti sanitari regionali, la ricognizione dei posti letto disponibili nelle Regioni e Province Autonome e l'organizzazione del trasferimento dei pazienti. Prosegue, inoltre, l'attività del Disevac - Disability evacuation - delle Misericordie di Italia: un servizio che garantisce l'evacuazione protetta e assistita di persone deambulanti fragili, non deambulanti con sedia a rotelle e allettati in barella dal confine tra Polonia e Ucraina all'Italia. (ANSA).