Multe: 'mercato' da 3mld, 1 Comune su 5 non fornisce dati

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Il 20% dei comuni italiani non ha presentato la rendicontazione relativa all'uso corretto dei proventi delle multe stradali. E ad oggi risultano ancora inadempienti ben 15 amministrazioni provinciali, 3 città metropolitane e 317 unioni di comuni. Con una cifra già stimata di circa 3 miliardi di euro. Da un rapporto fornito dal Mims alla Commissione Trasporti di Montecitorio, ad oggi 1.556 comuni (il 19,7% del totale) non hanno fornito la rendicontazione. Il Mims annuncia misure ricordando che in caso di irregolarità "la percentuale dei proventi spettanti è ridotta del 90 per cento per ciascun anno". (ANSA).