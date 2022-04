Ursula Von der Leyen a Bucha

(ANSA) - BUCHA, 08 APR - La presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen si è recata a Bucha, in Ucraina. Intanto, "stanno emergendo sempre più informazioni sul fatto che i propagandisti russi stanno preparando una 'risposta speculare' allo shock scaturito in tutte le persone normali da quanto hanno visto a Bucha. Mostreranno le vittime di Mariupol come se fossero state uccise non dai militari russi, ma dai difensori ucraini della città". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dal Guardian. "Per farlo - ha aggiunto - gli occupanti raccolgono i cadaveri nelle strade per usarli altrove, in base a elaborati scenari di propaganda. Abbiamo a che fare con degli invasori cui non è rimasto nulla di umano". (ANSA).