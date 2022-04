Ue, confermati sequestri a oligarchi per 30 mld di euro

(ANSA) - BRUXELLES, 08 APR - "Finora, più della metà degli Stati membri ha comunicato alla Commissione le misure adottate per congelare i beni degli oligarchi russi e bielorussi e sono stati congelati beni per un valore di 29,5 miliardi di euro, compresi beni come barche, elicotteri, immobili e opere d'arte, per un valore di quasi 6,7 miliardi di euro. Inoltre, sono state bloccate transazioni per circa 196 miliardi di euro". Lo fa sapere la Commissione Europea. (ANSA).