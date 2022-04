Ucraina: da Australia 20 veicoli blindati partiti primi 4

(ANSA) - SYDNEY, 08 APR - L'Australia è uno dei primi Paesi a fornire veicoli speciali di combattimento all'incombente controffensiva in Ucraina contro l'invasione delle truppe russe, con una donazione di 20 veicoli blindati Bushmaster del valore di 50 milioni di dollari australiani (34 milioni di euro). Un incremento negli aiuti militari che fa seguito a una richiesta specifica del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video al parlamento di Canberra il 31 marzo. Il primo convoglio di quattro Bushmaster è partito oggi da Brisbane a bordo di un Boeing C-17 Globemaster dell'Aeronautica militare australiana, come parte di aiuti militari e umanitari, già impegnati per l'Ucraina per un totale di 116 milioni di dollari australiani (79 milioni di euro). Era presente L'ambasciatore ucraino a Canberra Vasyl Myroshnychenko. I veicoli di disegno australiano, ricondizionati con blindatura potenziata e dotati di un sottotelaio a forma di V, saranno usati per proteggere i militari ucraini da mine e ordigni esplosivi improvvisati, da schegge da artiglieria e fuoco da armi leggere. I 20 veicoli sono stati ripitturati in verde oliva per adattarsi all'ambiente operativo delle forze ucraine, con i colori della bandiera sui due lati e le parole 'United with Ucraine" dipinte a fianco delle bandiere per simbolizzare la solidarietà dell'Australia. L'Australia è fra le prime nazioni a fornire veicoli blindati necessari per la controffensiva ucraina, a fianco di Usa e Repubblica Ceca, mentre il Regno Unito sta considerando la fornitura di veicoli blindati di trasporto truppe. (ANSA).