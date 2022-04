Sri Lanka: presidente nomina task-force economia e finanza

(ANSA) - NEW DELHI, 07 APR - Il Presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ha nominato un comitato di esperti economici e fiscali che avranno l'incarico di affrontare la grave crisi del paese. Tra i membri del gruppo, Indrajit Coomaraswamy, ex governatore della Banca centrale del Paese, Shanta Devarajan, già capo economista alla World Bank e l'ex vice direttore del FMI per l'Africa Sharmini Coorey. Un comunicato stampa dell'ufficio del Presidente fa sapere che il comitato avrà il compito "di incontrare tutte le principali istituzioni per valutare le proposte del Fondo Monetario Internazionale per affrontare la crisi debitoria e individuare una strada sostenibile e inclusiva per la ripresa del Paese". La protesta nelle piazze dei giorni scorsi ha portato alle dimissioni dell'intero esecutivo, ad eccezione del Presidente e del premier, suo fatello Mahinda. Ma la rabbia e l'esasperazione per la profonda crisi restano inascoltate, con migliaia di persone anche oggi sulle strade. L'ambasciatore indiano a Colombo ha fatto sapere che ieri l'India ha consegnato due forniture di carburante: 36.000 tonnellate di petrolio e 40.000 di diesel. Delhi aveva annunciato nei giorni scorsi un credito al Paese di un miliardo di dollari. (ANSA).