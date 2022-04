(ANSA) - MILANO, 07 APR - Atlantia non fa prezzo in Borsa in avvio di seduta dopo l'offerta preliminare fatta dal gruppo spagnolo Acs con i suoi alleati Gip e Brookfield Infrastructure, a cui la famiglia Benetton potrebbe rispondere con un'offerta assieme a Blackstone. Il titolo segna un rialzo teorico del 10%. (ANSA).