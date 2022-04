Atlantia: Perez pensa ad un'offerta per il gruppo

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Florentino Perez starebbe mettendo a punto un'offerta per Atlantia. Lo riferisce Bloomberg, citando fonti vicino al dossier. Intanto il titolo è sospeso in Borsa in asta di volatilità, con un aumento teorico del 10%. Il presidente del gruppo infrastrutturale spagnolo Acs, conosciuto anche per essere il presidente del Real Madrid, sarebbe al lavoro con gli advisors per definire un piano, spiegano le fonti all'agenzia Usa, precisando, tuttavia, che non è sicuro se poi il tycoon spagnolo deciderà di andare avanti con l'offerta. (ANSA).