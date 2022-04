Sisma L' Aquila: Fico, territorio non sia dimenticato

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Nel terribile terremoto che nel 2009 colpì L'Aquila e il suo territorio persero la vita 309 persone, e 1500 furono ferite. Il nostro pensiero oggi va a tutti loro, alle loro famiglie, a chi, in pochi istanti, perse tutto. Il Comune dell'Aquila ha scelto il fiore dello zafferano come simbolo per ricordare le vittime di quel tragico evento. Un fiore della memoria, che rappresenta il territorio e la tenacia dei suoi abitanti, ma che porta in sé il senso anche della rinascita, della speranza e del riscatto". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico. "L'Aquila e i suoi borghi limitrofi non possono essere dimenticati. L'impegno delle Istituzioni per la ricostruzione, per sostenere un percorso di ripresa e rinascita per una comunità duramente ferita, deve essere costante, così come quello che riguarda la questione fondamentale della prevenzione e della messa in sicurezza delle aree sismiche", conclude. (ANSA).