Zelensky critica l'Ue per 'l'indecisione' sulle sanzioni

(ANSA) - DUBLINO, 06 APR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimproverato gli europei per "l'indecisione" sulle sanzioni contro la Russia in un videomessaggio al parlamento irlandese. Sebbene l'Irlanda sia un Paese neutrale, "non siete rimasti neutrali al disastro e alle disgrazie che la Russia ha portato in Ucraina", ha sottolineato Zelensky. "Sono grato a voi, ad ogni cittadino dell'Irlanda, grazie per aver sostenuto le sanzioni contro la Russia - ha aggiunto -. Grazie per il sostegno umanitario e finanziario esteso al nostro Paese e grazie per esservi preoccupati del popolo ucraino che ha trovato riparo nella vostra terra". (ANSA).