Cina, accuse su Bucha devono essere basate su fatti

(ANSA) - PECHINO, 06 APR - La Cina ha invitato "tutte le parti a esercitare moderazione" fino a quando non saranno diffusi i risultati dell'indagine" sulle atrocità commesse a Bucha, in Ucraina: lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, aggiungendo sulle accuse mosse da Kiev contro le truppe russe che "la verità deve essere scoperta e qualsiasi accusa deve essere basata sui fatti". Pechino, ha aggiunto Zhao, "attribuisce grande importanza alla situazione umanitaria in Ucraina ed è estremamente preoccupata per le conseguenze sui civili. I resoconti e le immagini sulla loro morte nella città di Bucha sono molto inquietanti". (ANSA).