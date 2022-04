Usa, Gb e Australia sviluppano insieme armi ipersoniche

(ANSA) - LONDRA, 05 APR - Usa, Regno Unito e Australia lanciano un'iniziativa congiunta per sviluppare assieme missili ipersonici - in concorrenza a quelli già utilizzati dalla Russia - nell'ambito dell'alleanza a tre Aukus. Lo annuncia un comunicato diffuso a Londra, dopo quanto già anticipato da fonti vicine al presidente Joe Biden e al primo ministro Boris Johnson, sullo sfondo della guerra in corsa in Ucraina e degli impegni per un riarmo dell'occidente dentro e fuori dalla Nato. (ANSA).