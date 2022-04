Spara e uccide ladro: Meloni, difesa è sempre legittima

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "'No, non dimentico. Quella scena l'ho sempre davanti agli occhi e ora aspetto solo le conclusioni della magistratura'. Speriamo si concluda presto il calvario di quest'uomo che, ormai accertato anche dalle ricostruzioni del Ris, sparò solo per difendersi da un ladro armato. La difesa è sempre legittima". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni postando la notizia del tabaccaio che l'anno scorso, in provincia di Frosinone, sorprese in casa un ladro che gli avrebbe puntato contro una pistola (poi risultata una replica) e il proprietario gli sparò con il suo fucile da caccia e lo uccise. (ANSA).