Misiani, aiuti a famiglie ed imprese, subito nuova manovra

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Il governo ha fatto cose importanti, ma il punto è,e lo dicono i numeri di Confindustria e le previsioni del Def, che la ripresa si è bloccata e le conseguenze della crisi sono molto importanti. Quindi noi riteniamo che entro aprile sia necessaria una vera e propria manovra di bilancio infra annuale a partire dai numeri del def mettendo in campo le risorse necessarie per prorogare le misure messe in campo in questi mesi visto che la crisi energetica non finisce a giugno e dall'altro per mettere in campo nuove misure per sostenere famiglie lavoratori e imprese". Lo afferma Antonio Misiani, responsabile economico del Pd. (ANSA).