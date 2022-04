Maneskin sold out al Circo Massimo

(ANSA) - ROMA, 04 APR - E' Sold out, con oltre 70mila biglietti venduti, il concerto-evento dei Måneskin al Circo Massimo a Roma, sabato 9 luglio 2022. Dopo il recente riconoscimento a Los Angeles durante gli iHeart Music Awards 2022, dove sono stati premiati come "Best New Alternative Artist", i Måneskin torneranno live in Italia con una prima data già sold out giovedì 28 aprile all'Arena di Verona e giovedì 23 giugno allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro. L'estate li vedrà poi protagonisti di una tournée dei più importanti festival internazionali a cominciare dall'attesissimo Live al Coachella per poi partire alla volta dell'Europa nei maggiori festival come il Rock Am Ring & Rock Im Park, Reading & Leeds Festival, Lollapalooza (a Stoccolma, Parigi e infine Chicago), Rock Werchter, passando per altri Festival iconici come Rock in Rio in Brasile e molti altri. Un anno, il 2022, che segna anche l'inizio del loro primo tour mondiale: il Loud kids tour (53 concerti, oltre alle 23 date estive, prodotti e organizzati da Vivo Concerti) farà tappa nei principali club e palasport del Nord America e Europa, oltre che nei più importanti palazzetti italiani. (ANSA).