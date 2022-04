Ucraina: Letta, Ue resti unita ed elimini diritto di veto

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Vorrei che da questa vicenda uscissimo con la consapevolezza che l'Ue è forte se è unita e se risolve uno dei problemi istituzionali: su molte materie, come esteri e difesa, l'Europa deve decidere all'unanimità e ogni Paese ha il diritto di vetro". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo al webinar 'L'anno che verrà. L'Europa alla sfida delle 3C: conflitti, clima, Covid', con il presidente della commissione Esteri alla Camera, Piero Fassino (Pd). "La questione del diritto di veto da eliminare non è una questione di istituzioni o burocrazia, ma è il cuore del problema. Questa vicenda ci insegna che siamo di fronte a un mondo nel quale la brutalità degli interventi militari usati come strumento di regolazione dei conflitti obbliga l'Europa ad avere una capacità di reazione che comincia dall'essere uniti e dall'avere delle regole che consentano reazioni rapide, forti ed efficaci. Dobbiamo dimostrare che non vince la legge del più forte ma la forza della legge". (ANSA).