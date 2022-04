Candidature ai David, 'testa a testa' tra Sorrentino e Mainetti

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Sedici candidature per uno per È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino e FREAKS OUT di Gabriele Mainetti. Seguono: QUI RIDO IO con 14 e ARIAFERMA e DIABOLIK con 11 ciascuna. Miglior film: È STATA LA MANO DI DIO, FREAKS OUT, QUI RIDO IO di Mario Martone, ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo ed ENNIO di Giuseppe Tornatore. Queste in estrema sintesi le principali candidature della 67/a edizione dei Premi David di Donatello annunciate il 4 aprile online dalla sede Rai di Viale Mazzini. Per la cerimonia di consegna dei David di Donatello, in onda martedì 3 maggio in prima serata su Rai1, quest'anno si torna a Cinecittà. (ANSA).