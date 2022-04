Ungheria: Meloni, congratulazioni a Viktor Orban

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Congratulazioni a Viktor Orbán per la straordinaria vittoria. Per batterlo non è bastata nemmeno un'accozzaglia elettorale che ha tenuto insieme tutta la sinistra e l'estrema destra (per l'occasione stranamente considerata presentabile). Per anni lo hanno attaccato per le sue politiche a difesa dei confini e della famiglia, ma nessuno lo ha ringraziato nelle ultime settimane per aver accolto centinaia di migliaia di profughi ucraini. L'Ungheria è membro della Nato e dell'Ue e sta rispettando gli altri impegni assunti. È interesse dell'Europa riappassionare gli ungheresi alla causa comune e chiudere spazi alle ingerenze di Russia e Cina, ma per farlo Bruxelles deve innanzitutto rispettare la loro volontà. Che oggi, ancora una volta, ha parlato chiaro". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (ANSA).