Del Ponte, Cpi emetta mandato d'arresto per Putin

(ANSA) - GINEVRA, 02 APR - L'ex procuratrice capo del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia Carla Del Ponte ha chiesto alla Corte penale internazionale (Cpi) di emettere rapidamente un mandato d'arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin per le sue operazioni in Ucraina. "Putin è un criminale di guerra", ha affermato Del Ponte sottolineando che l'emissione del mandato è necessaria per accusare Putin e altri dirigenti russi dei crimini commessi in Ucraina. (ANSA).