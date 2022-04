Energia: Franco, altri interventi per mitigare i costi

(ANSA) - MILANO, 02 APR - "Siamo intervenuti varie volte per mitigare l'aumento del costo dell'energia, sono stati stanziati finora 19 miliardi, di cui 14 vanno a coprire i primi due trimestri del 2022. Abbiamo inventato il sistema dei crediti d'imposta a fronte delle imprese, a fronte delle spese dell'energia e abbiamo abbattuto per la prima volta in Italia di 25 cent il costo del carburante, Credo che questi interventi soprattutto sul lato impresa andranno continuati e ulteriori interventi sono senz'altro possibili". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, a Cernobbio. Per quanto riguarda poi le previsioni di crescita il ministro ha spiegato: "Noi usciremo come governo nel Documento di economia e finanza con una previsione cauta sul Pil, perché c'è grandissima incertezza", sottolineando che "come l'anno scorso è meglio essere smentiti per essere stati pessimisti piuttosto che troppo ottimisti". (ANSA).