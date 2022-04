Di Maio, rafforziamo la cooperazione energetica con Baku

(ANSA) - ROMA, 02 APR - "Sono lieto di annunciare che oggi gettiamo le basi per un ulteriore rafforzamento della cooperazione fra Italia e Azerbaijan in campo energetico, che auspico conduca a un ulteriore consolidamento del nostro partenariato economico e commerciale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in visita a Baku. (ANSA).