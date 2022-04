Hit parade, "Caos" ancora in vetta ad album e vinili

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Caos", nuovo album di Fabri Fibra certificato disco d'oro dopo una settimana di vendita, si conferma per la seconda settimana in vetta alla classifica Fimi/Gfk degli album e vinili più venduti in Italia. Sette giorni fa Caos era entrato direttamente al n.1 della top ten album (formato tradizionale, streaming e download) e della classifica vinili e tutte le 17 tracce del disco (primo lavoro di Fibra per Epic Records/Sony Music) erano presenti nella classifica italiana singoli nelle prime 50 posizioni, a partire dalla title track Caos che aveva debuttato al secondo posto. Questo risultato confermava i segnali che gli store digitali avevano dato dopo il primo weekend. Nelle prime 24 ore infatti, le tracce avevano occupato il podio dei brani più ascoltati sia di Spotify sia di Apple Music. Il nuovo album del rapper italiano (arrivato dopo 5 anni) ha segnato il terzo miglior debutto a livello mondiale su Spotify e tutte le tracce del disco si sono posizionate nelle prime 25 posizioni della Top50 di Spotify Italia. Per Amazon Music, Caos ha segnato il miglior ingresso per un album nel 2022 e il secondo miglior esordio di sempre nella storia della piattaforma. Anche la classifica radio conferma il successo di Fabri Fibra portando alla seconda posizione di Earone il singolo "Propaganda" con la partecipazione di Colapesce Dimartino (brano che la scorsa settimana si era posizionato al terzo posto dei brani più programmati dalle radio italiane segnando la più alta nuova entrata della settimana e la più alta nuova entrata del 2022). Il brano è accompagnato da un video online girato a Vercelli e diretto da Cosimo Alemà, con Fibra in veste inedita. Nella top ten degli album, risale a sorpresa dal 19/o al secondo posto, "Solo" di Ultimo, da 23 settimane in classifica. Terzo gradino occupato da "Taxi Driver" di Rkomi, da ben 48 settimane nella hit parade. Scivola di due posizione fino alla quarta "Salvatore" di Paky. Scende di due gradini fino al quinto anche "Blu celeste" di Blanco. In testa ai singoli troviamo ancora "Brividi" di Mahmood & Blanco. (ANSA).