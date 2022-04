Election day: Berlusconi, estendere voto anche a lunedì

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "E' indispensabile un decreto che estenda gli orari di votazione anche alla giornata di lunedì, come spesso si è fatto in passato. Abbiamo il dovere di combattere l'astensionismo e di favorire la massima partecipazione dei cittadini al voto". E' quanto chiede il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi in una nota. (ANSA).