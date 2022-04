Ucraina: Rosato(IV), recovery Ue per aziende in difficoltà

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Oggi c'è la necessità di un nuovo recovery europeo che supporti le nostre aziende in questo difficile frangente in cui si trovano a dover fare i conti con il problema del rincaro del prezzo dell'energia, fattore che costituisce un serio ostacolo alla loro competitività sul mercato internazionale". Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato a Radio Leopolda "Ma c'è bisogno di risorse anche per andare in soccorso di quelle imprese che si trovano a fare i conti con un mercato chiuso, quello russo, che costituisce una causa di perdita economica rilevante per molti settori", conclude. (ANSA).