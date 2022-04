Gerusalemme: polizia Israele in forze per preghiere Spianata

(ANSA) - TEL AVIV, 01 APR - Le forze israeliane sono in massima allerta per le preghiere del venerdì sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme che precedono il mese sacro di Ramadan in avvio domani sera. L'allerta segue la serie attentati palestinesi in Israele che in un settimana hanno provocato 11 morti e l'uccisione degli attentatori. La polizia della città ha aumentato il suo dispiegamento di centinaia di agenti. L'esercito ha dislocato 12 battaglioni in più di soldati lungo i confini con la Cisgiordania dove si attendono manifestazioni. Il ministro della difesa ha anche richiamato 300 riservisti della polizia di frontiera. (ANSA).