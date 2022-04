Gas: vola prezzo in Europa, ad Amsterdam a 132 euro (+4,8%)

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Vola il prezzo del gas in Europa con la posizione di Vladimir Putin sul pagamento delle forniture in rubli mentre la guerra in Ucraina prosegue senza sosta. Le quotazioni ad Amsterdam segnano un balzo a 132 euro al Mwh, in rialzo del 4,8% rispetto alla chiusura di ieri. A Londra il prezzo sale a 305 penny al Mmbtu, in aumento dell'1,9%. (ANSA).