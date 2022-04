Tennis: a Miami Osaka resiste, va in finale e grida di gioia

(ANSA) - MIAMI, 31 MAR - Lacrime di gioia questa volta: Naomi Osaka, ex numero 1 del mondo scesa al 77/o posto, si è qualificata per la finale del torneo WTA 1000 di Miami, segnando il suo ritorno alla ribalta dopo un anno di battaglie contro una serie di problemi psicologici. Ma la parte più difficile resta da fare per la 24enne giapponese, che ha rovesciato la svizzera Belinda Bencic (28/a) 4-6, 6-3, 6-4. Proverà infatti a vincere il suo 8/o torneo nel circuito femminile, sabato, contro la polacca Iga Swiatek, futura N.1 mondiale, o l'americana Jessica Pegula (21/a). Per la sua prima finale in Florida dovrà superare ogni ansia e l' emozione che ha tradito dopo la vittoria sull'avversaria, alla quale ha poi reso omaggio. "Non mi sembrava di aver capito per niente il suo gioco, eppure sono riuscita a vincere. È una giocatrice fantastica. Mi piacerebbe battermici di nuovo. Volevo solo ringraziare tutti. L'atmosfera era davvero bella", ha detto Osaka in campo, con gli occhi velati. "Accidenti, sto ancora piangendo! Ma questo torneo significa molto per me", ha aggiunto con un sorriso che ovviamente contrastava con il pianto di due settimane fa, a Indian Wells, dove i giapponesi l'hanno vista in lacrime per la terza volta, durante e dopo la sua partita persa al 2/o round a Indian Wells, dopo un insulto gratuito giunto da qualcuno tra il pubblico. (ANSA).