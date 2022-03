Usa: Amazon dal cielo, al via i test per consegnare con i droni

(ANSA) - NEW YORK, 31 MAR - A partire da settembre i pacchi di Amazon arrivano anche dal cielo. Il gigante dell'e-commerce comincerà infatti l'esperimento di consegna a domicilio via drone con circa 1.300 clienti nelle cittadine di Lockeford, in California, e College Station, in Texas. I clienti, secondo quanto riferito da Business Insider, potranno scegliere tra circa 3.000 oggetti (principalmente prodotti farmaceutici, cosmetici e per animali domestici) di peso non superiore a 2,3 kg. Dopo diversi mesi di test su scala ridotta l'esperimento rappresenta un passo avanti importante per il progetto di consegne via drone di Amazon. Con 'Prime Air' l'azienda punta a raggiungere i 12 mila voli totali entro la fine del 2022. E l'obiettivo di lungo termine è di arrivare ad avere 145 piattaforme di lancio di droni nel Paese per la consegna di 500 milioni di pacchi all'anno. (ANSA).