Usa,1 mln barili petrolio al giorno da riserve per 6 mesi

(ANSA) - NEW YORK, 31 MAR - La Casa Bianca ordina il rilascio di un milione di barili di petrolio al giorno dalle riserve strategiche per sei mesi. Il rilascio di un milione di barili al giorno di petrolio dalle riserve petrolifere per sei mesi è il "maggiore della storia". Lo afferma la Casa Bianca. E' "senza precedenti. Il mondo non ha mai assistito al rilascio di un milione di barili al giorno per tale durante temporale. Questo rilascio record fornirà un ammontare che servirà come ponte fino alla fine dell'anno, quando la produzione nazionale dovrebbe aumentare", osserva la Casa Bianca. (ANSA).