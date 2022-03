Auto e taxi volanti, mercato da 65 miliardi di dollari

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Auto e taxi volanti non viaggiano solo nella fantascienza. Negli ultimi 4 anni i progetti di mobilità verticale hanno ricevuto più di 6 miliardi di dollari in investimenti, i primi prototipi sono decollati per voli di prova sperimentali e sono stati presentato più di 200 veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale. (eVTOL). Si tratta di un mercato da 65 miliardi di dollari. Dagli aeroporti di Roma e di Torino il primo volo è previsto nel 2025 ed è allo studio un servizio tra Milano e Cortina nel 2026. Fa il punto sul settore lo studio "The Economics of Vertical Mobility", presentato da Porsche Consulting in anteprima al Vtm (Vehicle and Trasportation Technology Innovation Meeting), la convention internazionale dedicata all'innovazione nella mobilità. Per offrire a tutti l'opportunità di utilizzare un aerotaxi con la facilità con cui chiamiamo un taxi oggi, abbiamo bisogno di una rete globale di più oltre 15.000 eVTOL in più di 30 città. Questo servizio potrebbe raggiungere un prezzo competitivo vicino a quello di una corsa in taxi - dall'aeroporto di Torino alle Ogr il volo impiegherebbe 4 minuti e potrebbe costare 44 euro - portando l'utilizzo giornaliero a più di mezzo milione di persone. (ANSA).