Violenza di gruppo su una 14enne a Roma, accusati 5 minori

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Abusata in strada a Roma mentre aspettava degli amici. Per una violenza sessuale di gruppo su una ragazzina di 14 anni ora sono accusati 5 minorenni: tre, due 15enni e un 16enne, sono stati collocati in comunità e altri due non sono imputabili perchè hanno meno di 14 anni. Le indagini sulla violenza, avvenuta la sera del 22 dicembre scorso, sono state eseguite dai Carabinieri della Stazione di Roma Eur, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. (ANSA).