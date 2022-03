M5s: Conte,non siamo succursale Pd, pretendo rispetto

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "L'alleanza con il Pd va avanti da tempo, abbiamo lavorato insieme e sperimentato un pacchetto importante di riforme. E' chiaro però che io pretendo rispetto e dignità. Non posso accettare accuse di irresponsabilità. Non funziona così: non siamo la succursale di un'altra forza politica, non siamo succedanei di qualcuno". Lo ha detto, battendo i pugni sul tavolo, il Presidente M5s Giuseppe Conte nel corso di una diretta Instagram: "non accetto che ogni volta che poniamo una questione politica ci si accusa di volere una crisi governo. Vogliamo il rispetto da tutte le forze politiche". (ANSA).